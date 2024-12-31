Україна

УАФ підбиває підсумки року, що минає.

УАФ опублікувало голи збірної України у 2024 році.

Національна команда провела 14 матчів. Шість поєдинків команда Реброва виграла, чотири програла і чотири зіграла внічию. Різниця забитих і пропущених — 19:17.

Нагадаємо, що збірна взяла участь на Євро-2024, але не вийшла із групи. Після чемпіонату Європи команда Реброва провела матчі Ліги націй та здобула право зіграти в плей-оф проти Бельгії за підвищення в класі.