Захисник не грав із грудня 2023 року.
ДАВІД АЛАБА, GETTY IMAGES
03 січня 2025, 13:00
Наставник Реала Карло Анчелотті висловив сподівання, що австрійський захисник Давід Алаба повернеться на поле наприкінці поточного місяці.
"До нас повернулися деякі травмовані хлопці. Алаба знову тренується з нами.
Зараз у нас ширший склад, буде більше ротації, особливо в захисті, коли Алаба знову гратиме.
Він почне брати участь у тренувальних іграх наступного тижня. Сподіваюсь, що він повернеться на поле наприкінці січня. Це нам дуже допоможе", — сказав Анчелотті.
3 січня колектив Карло Анчелотті зіграє на виїзді з Валенсією в рамках Ла Ліги. Свій останній на даний момент поєдинок за Реал Давид Алаба провів 17 грудня минулого року. Тоді центрбек був замінений у першому таймі зустрічі з Вільярреалом.
Раніше повідомлялося, що Реал упевнений у відсутності потреби в зимових трансферах.