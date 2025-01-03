Іспанія

Захисник не грав із грудня 2023 року.

Наставник Реала Карло Анчелотті висловив сподівання, що австрійський захисник Давід Алаба повернеться на поле наприкінці поточного місяці.

"До нас повернулися деякі травмовані хлопці. Алаба знову тренується з нами.

Зараз у нас ширший склад, буде більше ротації, особливо в захисті, коли Алаба знову гратиме.

Він почне брати участь у тренувальних іграх наступного тижня. Сподіваюсь, що він повернеться на поле наприкінці січня. Це нам дуже допоможе", — сказав Анчелотті.

3 січня колектив Карло Анчелотті зіграє на виїзді з Валенсією в рамках Ла Ліги. Свій останній на даний момент поєдинок за Реал Давид Алаба провів 17 грудня минулого року. Тоді центрбек був замінений у першому таймі зустрічі з Вільярреалом.

Раніше повідомлялося, що Реал упевнений у відсутності потреби в зимових трансферах.