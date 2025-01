Насичений з будь-яких приводів 2024 підійшов до кінця, а Football.ua продовжує підбивати підсумки цього цікавого і за традицією непростого року.

Пропонуємо вам згадати найяскравіші скандальні цитати українського та європейського футболу, який подарував нам 2024 рік.

У березні цього року Лаціо оголосив про відставку головного тренера Мауріціо Саррі і цим вкотре скористався президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс, який продовжує тримати образу за відхід фахівця заради роботи в Челсі.

"Ця новина та рішення Саррі щодо самостійного усунення від справ мене дуже здивувала. Як професіонал, ви повинні взяти на себе свою частку відповідальності. Якщо ти береш на себе певну роль, ти повинен виконувати її до кінця, із поваги до клубу, гравців та вболівальників. Завжди легко подати у відставку. Так роблять справжні лузери, тож для Саррі це — гідний учинок", — заявив італійський функціонер.

Захисник Арсенала та капітан збірної України Олександр Зінченко у квітні зробив заяву щодо мобілізаційних заходів в Україні: "Що б я робив, якби мене призвали? Я б пішов воювати. Ми не можемо здатися. Я знаю, що дехто може подумати, що мені набагато легше бути тут в Лондоні, ніж там в Україні".

Слова представника "канонірів" долетіли аж до Туреччини, де у Галатасараї грав івуарійський захисник Серж Ор’є — колишній футболіст лондонського Тоттенгема, затятого опонента Арсенала.

"Припини цей спектакль і вирушай туди просто зараз (в Україну — ред.). Справжньому добровольцю не потрібно, щоб його хтось кликав", — заявив Ор’є.

