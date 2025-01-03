Чтиво

Football.ua згадує висловлювання, які гриміли в українському та світовому футболі в минулому році.

Насичений з будь-яких приводів 2024 підійшов до кінця, а Football.ua продовжує підбивати підсумки цього цікавого і за традицією непростого року.

Пропонуємо вам згадати найяскравіші скандальні цитати українського та європейського футболу, який подарував нам 2024 рік.

Розлучення ніколи не буває милим

У березні цього року Лаціо оголосив про відставку головного тренера Мауріціо Саррі і цим вкотре скористався президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс, який продовжує тримати образу за відхід фахівця заради роботи в Челсі.

Учинок, гідний справжнього лузера

"Ця новина та рішення Саррі щодо самостійного усунення від справ мене дуже здивувала. Як професіонал, ви повинні взяти на себе свою частку відповідальності. Якщо ти береш на себе певну роль, ти повинен виконувати її до кінця, із поваги до клубу, гравців та вболівальників. Завжди легко подати у відставку. Так роблять справжні лузери, тож для Саррі це — гідний учинок", — заявив італійський функціонер.

Футбол — поза політикою не буває

Захисник Арсенала та капітан збірної України Олександр Зінченко у квітні зробив заяву щодо мобілізаційних заходів в Україні: "Що б я робив, якби мене призвали? Я б пішов воювати. Ми не можемо здатися. Я знаю, що дехто може подумати, що мені набагато легше бути тут в Лондоні, ніж там в Україні".

Припини цей спектакль і вирушай в Україну просто зараз

Слова представника "канонірів" долетіли аж до Туреччини, де у Галатасараї грав івуарійський захисник Серж Ор’є — колишній футболіст лондонського Тоттенгема, затятого опонента Арсенала.

"Припини цей спектакль і вирушай туди просто зараз (в Україну — ред.). Справжньому добровольцю не потрібно, щоб його хтось кликав", — заявив Ор’є.

Хоселу знається на порівнянні

How I imagine Joselu's comparison between Mbappe and the Ketchup https://t.co/DQ0Vmx0z4i pic.twitter.com/688GrMyujX — arlenee ♡ (@reynista_) September 5, 2024

У вересні форвард збірної Іспанії та колишній нападник Реала Хоселу розповідав про свою кар'єру і раптом неоднозначно висловився на адресу Кіліана Мбаппе.

Мбаппе схожий на пляшку кетчупу

"Мбаппе? Чесно кажучи, я не звертаю особливої уваги на те, що пишуть про його перші матчі в Реалі. Я знаю, що таке Мадрид, знаю умови, у яких перебуває Мбаппе, і для мене немає жодних сумнівів у тому, що він вистрелить.

Мбаппе — це як пляшка з кетчупом. Спочатку ти тиснеш на неї, і нічого не виходить, але потім увесь вміст опиняється в тебе в тарілці одразу. Він уже забив два голи у ворота Бетіса і продовжить забивати й забивати. Мбаппе увійде в історію Мадрида, він і всі гравці, які перебуватимуть навколо нього", — сказал Хоселу.

А я вам покажу, звідки готувався напад

Білоруська славія у вересні оголосила про перехід до клубу українського голіпера Дениса Шеліхова. За даними ЗМІ, задля трансферу 35-річний гравець переплив Тису...

Ти хто — прокурор?!

"Ну це ваші здогадки і припущення тих хлопців, що вам сказали, ось вони краще знають, тому нехай вам і розповідають. Вам що, більше нічого говорити або писати про український футбол???

Ти хто — прокурор?! Такі питання задавати. Спитай у прикордонної служби. Ти мені такі питання не задавай, зрозумів? Ти мені ніхто, щоб такі питання задавати! Хто ти такий, щоб задавати мені такі питання?! Займайся футболом в Україні, чого ти мені взагалі такі питання задаєш.

Є купа тем в Україні з футболу: дитячий футбол, корупція, поля, безпека і купа всього іншого, а ти такі питання ставиш. Почитай для початку мою біографію: де я народився і де грав останній рік", — сказав Шеліхов.

Золотий м'яч прокотився повз Вінісіуса

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор висловився про те, що не став переможцем Золотого м'яча-2024, володарем якого став півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі.

Я зроблю це десять разів, якщо буде потрібно. Вони не готові

Краще не лізти не у свою справу

Агент вінгера Наполі Хвічі Кварацхелії Мамука Джугелі дав інтерв’ю, у якому розповів про перспективи свого клієнта. Проте на цьому представник футболіста не зупинився й вирішив порівняти поведінку свого клієнта з іншим форвардом "партенопеї", нігерійцем Віктором Осмігеном, зробивши це в дуже провокативній манері.

"Осімген? Ти щойно підписав новий контракт, але вже роздумуєш над тим, чи залишатись у Неаполі? Я постійно всім кажу, що вже наступного літа він може спокійно поїхати до Саудівської Аравії. Хвіча б не погодився поїхати туди, навіть якби я запропонував йому 1 мільярд євро", — сказав Джугелі.

Ти — шматок л**на! Тримай свій брудний рот подалі від мого імені!

Певна річ, що запальний нігерієць не залишився осторонь від такого вислову на свій бік і у відповідь вилаявся на опонента в соціальних мережах: "Шановний Мамуко Джугелі, ти — шматок л**на та марнославства. Мені соромно через твої вислови. Виродок! Тримай свій брудний рот подалі від мого імені!".

Ніколи не кажи ніколи

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що він не збирається працювати в іншому англійському клубі після припинення співпраці з "червоними".

Навіть якщо мені нічого буде їсти, я не працюватиму в жодному англійському клубі

"Навіть якщо мені нічого буде їсти, я не працюватиму в жодному англійському клубі. Обіцяю. Хоча навряд чи така ситуація колись виникне. Дякую Ліверпулю за всі ці роки. Ніколи не забуду цей етап мого життя", — сказав Клопп.

Хто кращий? Питання, яке завжди залишається актуальним

У квітні Рома виграла римське дербі в Лаціо вперше за тривалий час. Після цієї гри настрій уболівальників "джаллороссі" покращився настільки, що емоції нахлинули навіть на колишніх гравців клубу, накшталт бельгійського півзахисника Раджі Наїнгголана, який під час спілкування з уболівальниками не стримував себе у висловлюваннях.

Сергій краще за мене? Що ти, б***ь, розказуєш

"Сергій Мілінкович-Савич краще за мене? Що ти, б***ь, розказуєш. Я ніколи не виймав його з кишені, коли ми грали один проти одного. Друже, очевидно, ти — фанат Лаціо, і тобі пощастило, що я пішов із Роми свого часу, тому твоя команда хоч почала вигравати дербі. Я натомість програв лише два з дванадцяти за цей час", — заявив Раджа.

Амнезія – річ серйозна

Новачок цска міралем п'янич вибачився за свої слова проти росії. Два роки тому хавбек збірної Боснії виступив проти товариського матчу зі збірною росії. Пресслужба цска опублікувала перше звернення п'яніча до вболівальників, де він приніс свої вибачення.

Я ніколи нічого не говорив проти росії

"Знаю, що зараз багато хто обговорює мої слова дворічної давності, проте я ніколи нічого не говорив проти росії і російського футболу. Мені шкода, якщо моя промова когось образила, тому готовий вибачитися. Безумовно, зараз не найлегший момент для російського футболу у зв'язку з відстороненням. У будь-якому разі сподіваюся, ситуація вирішиться настільки швидко, наскільки це можливо. Я приїхав із країни, де свого часу була війна, і знаю, що це таке. І чудово розумію, як влаштована політика, і як вона впливає на спорт. Однак, я футболіст і вся моя увага сконцентрована на тому, щоб добре тренуватися, грати і приносити користь цска — в цьому моя місія", — сказав п'янич.

Коли краще мовчати, ніж говорити

Колишній гравець збірної України анатолій тимощук, який після повномасштабного вторгнення росії в Україну продовжив працювати в пітерському зеніті, висловився про триваючу війну на його Батьківщині під час судового засідання щодо зняття з нього санкцій збоку Української асоціації футболу.

Якщо моє відсторонення, позбавлення регалій та тренерської ліцензії допоможуть відновити мир — я готовий відмовитися від усього самостійно

"Я виступаю за мир на Батьківщині. Хочу аби всі сторони сіли за стіл перемовин та знайшли консенсус, що відновить мир.

Якщо комітет вважає, що моє відсторонення, позбавлення регалій та тренерської ліцензії допоможуть відновити мир – я готовий відмовитися від усього самостійно.

Але як професійний спортсмен, як людина, для якої репутація футболі більше ніж слова, я не дозволю, аби мене використовували для політичних маніпуляцій", — сказано в заяві тимощука, яку опублікував CAS.

Щодо "не дозволю використовувати для політичних маніпуляцій", то наприкінці вересня цього року тимощук передавав свою футболку на аукціон для допомоги Курській області, де продовжує тривати операція ЗСУ.

Коли висновку немає — результат той самий

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував поразку проти Ференцвароша (0:4) у Лізі Європи.

Які висновки робити?

"Які висновки робити? В 10-х грати з 16-ї чи 17-ї хвилини… Тим більше, що в першому таймі мали моменти, але м'яч не залетів у ворота. Два моменти чудові були, а у другому таймі самі подарували гол, другий пропустили і гра була зроблена. Червона картка? Вона, безумовно, зіграла свою роль", — сказав Шовковський.

Класика: сварка Мілевського та Алієва

Колишні футболісти київського Динамо та збірної України Олександр Алієв та Артем Мілевський вкотре посварилися – це сталося у лютому.

Мілевський назвав "дурним" рішення Алієва розповісти про його проблеми з алкогольною залежністю. За його словами, він сам хотів вибратися з кризової ситуації та не хотів, щоб про його проблеми знали інші.

Вони просто розіб'ють йому харю

"Хочу сказати одне, щоб ви всі знали, щоб мені більше ніхто нічого не писав. Я з ним не спілкувався. Після тих слів, які він сказав, для мене ця людина більше не існує. Дуже багато людей, моїх близьких, з ким я служу і їжджу на передок, кажуть мені, що якщо вони його побачать, це про Мілевського, вони просто розіб'ють йому харю. Я просив зробити все можливе, щоби цього не робили", – сказав Алієв.

Майже через рік Мілевський зізнався, чи вдалося йому помиритися з Алієвим.

"Коли ми грали з PROFAN, я не бачив, щоб він хотів спілкуватися. Але згодом ми знову зателефонували, я його запросив на Twitch. Після вчорашнього дня я вже остаточно зрозумів, що все гаразд. "Голова болить". Я вже другий день ходжу, усміхаюся. 7-8 місяців, домагався. Всіми правдами та неправдами, він знає це і там багато нюансів з'ясувалося насправді, коли ми поговорили не на камеру”, – сказав Мілевський.

Сімейне життя...

Вінгер Шахтаря та збірної України Олександр Зубков відреагував на заяву про свою зраду з боку дружини Ганни.

Спочатку дівчина опублікувала у соцмережах докази невірності свого коханого, заявивши, що має намір подавати на розлучення.

Пі**анута

Пізніше стало відомо, як це сприйняв сам Зубков. Дружина зуміла зняти момент із листування зі своїм товаришем, де футболіст назвав Ганну "пі**анутою".

За сказане потрібно відповідати

Полісся опублікувало відео, на якому гравець юнацької команди Шахтаря Дмитро Стрільчук зневажливо відгукується на адресу житомирського клубу: "Футболіст дозволив собі різкі та принизливі висловлювання щодо Полісся. Закликаємо керівництво Шахтаря вжити заходів і дотримуватися взаємної поваги. Полісся засуджує прояви неповаги та непристойних образ в інформаційному просторі".

17-річний футболіст також зазнав критики з боку ультрас Полісся, які вимагали вибачень. Як наслідок, Дмитро опублікував їх на своїй сторінці в Instagram: "Хотів би вибачитися за ситуацію з відео на яке я потрапив, де були висловлені образливі слова в сторону клубу Полісся".

Соціальні мережі та власник Руху

Власник Руху Григорій Козловський відреагував на резонанс, який викликали його слова "Реально який же він убогий чувак", написані під фото Михайла Мудрика в Instagram.

Реально який же він убогий чувак

У коментарі Козловський пояснює, що мала місце звичайна плутанина: "Як би це не було іронічно, але мій коментар не торкався Михайла!

Як і більшість користувачів соцмереж, я гортаю стрічку новин в Instagram або Facebook і іноді коментую деякі повідомлення. Цього разу мені трапилося відео з адептом упц мп – Василем Ломаченком. Я був упевнений, що залишив коментар саме під відео із цим любителем московських попів.

Багато хто вирішив спіймати хайп на цій темі і безконтекстно ставити цю цитату в заголовки і набирати на цьому перегляди. Водночас ніхто не поцікавився, що йшлося і що взагалі сталося.

Не міг не відреагувати на цю ситуацію, тому сьогодні я зателефонував до Михайла, поспілкувався з ним і пояснив, що сталося. Наголошую, що моє ставлення до Мудрика завжди було позитивним: я поважаю його як людину та футболіста. Зараз у нього непростий період у кар'єрі, тому хочу підтримати його та побажати якнайшвидшого повернення на поле. Талант Михайла – безумовний і це важливий гравець не лише для свого клубу, а й для збірної".

Журналіст потрапив під гарячу руку Поворознюка

Президент Інгульця Олександр Поворознюк обматюкав журналіста YouTube-каналу Дніпрянин. Журналіст зателефонував, щоб поспілкуватися на тему потенційного зняття Інгульця з УПЛ через заборону проводити домашні матчі на власному стадіоні. Після цього він запитав щодо результатів команди та трансферів, на що Поворознюк відповів лайкою.

Ти що, д******б, чи що? Я тобі кажу, що команда знімається, а ти мені тут про трансфери розказуєш, б****ь. Ти що хотів від мене почути, б***ь? Йди н***й тоді, б***ь

Пізніше Поворознюк заявив, що не збирається вибачатися перед журналістом, який мав намір подати до суду.

Я можу йому ще й еб***ник набити

"Хто це такий був? Ви його вважаєте журналістом? Мати посвідчення у нас в Україні — не означає бути журналістом. І якщо він знає, що трансферне вікно закрито і команда знімається, то навіщо тупі запитання ставити. Мене виховували так: на тупе запитання завжди буде тупа відповідь.

Скажу ще більш відкрито: якщо я знову його зустріну і він ставитиме мені тупі запитання, то я можу йому ще й еб***ник набити".

Ваша донька — проститутка

Крім того, Поворознюк образив голову Асоціації спортивних журналістів України Олександра Гливинського під час їхньої бесіди на YouTube-каналі BurBuzz.

"Послухайте, я вам зараз кажу... У вас діти є? Дочка є? А мені люди говорили, що ваша дочка — проститутка, це правда чи ні?".

Мілевський VS Ванат

Нападник київського Динамо Владислав Ванат постраждав за своє почуття гумору. 22-річний форвард пожартував, що відстань від стадіону Динамо до найближчого караоке-бару дорівнює "Мілі", очевидно, натякаючи на розгульне життя Мілевського в минулому.

Ванат рано жартує. Клоун, б*я

Артем не оцінив почуття гумору Ваната і жорстко відповів своєму візаві: "Ванат рано жартує. Клоун, б*я. Сюди подивися. Очки хоч наберіть, позорище", — написав Мілевський у Instagram, підкріпивши пост скріншотами зі статистикою своїх голів у матчах проти Шахтаря, європейських грандів у Лізі чемпіонів та московського Спартака.

А яка цитата з футбольного світу у 2024 році запам'яталася найбільше вам?