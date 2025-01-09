Україна

Українці продовжують відновлюватись після травм.

На зимовому зборі у Туреччині кілька футболістів Динамо через ушкодження різноманітного характеру не могли тренуватися разом з командою у загальній групі.

Володимир Бражко ще працює за індивідуальною програмою та не зіграє у завтрашньому контрольному поєдинку проти німецького Магдебурга.

Нагадаємо, що динамівець відновлюється після травми гомілкостопа, яку отримав у грудні. Останнім часом Володимир працює у спортзалі. Лікарі уважно стежать за динамікою відновлення футболіста, залежно від неї будуть зрозумілі остаточні терміни повернення Бражка на поле.

Тим часом Андрій Ярмоленко вже частково працює у загальній групі. Його повернення на поле очікується у найближчих матчах.

Нагадаємо, Окон бере участь у тренувальному зборі Динамо.