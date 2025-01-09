Українці продовжують відновлюватись після травм.
Андрій Ярмоленко, Динамо
09 січня 2025, 13:49
На зимовому зборі у Туреччині кілька футболістів Динамо через ушкодження різноманітного характеру не могли тренуватися разом з командою у загальній групі.
Володимир Бражко ще працює за індивідуальною програмою та не зіграє у завтрашньому контрольному поєдинку проти німецького Магдебурга.
Нагадаємо, що динамівець відновлюється після травми гомілкостопа, яку отримав у грудні. Останнім часом Володимир працює у спортзалі. Лікарі уважно стежать за динамікою відновлення футболіста, залежно від неї будуть зрозумілі остаточні терміни повернення Бражка на поле.
Тим часом Андрій Ярмоленко вже частково працює у загальній групі. Його повернення на поле очікується у найближчих матчах.
Нагадаємо, Окон бере участь у тренувальному зборі Динамо.