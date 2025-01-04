Можливе підсилення проблемної ланки.
Богдан Слюбик, фото ФК Рух Львів
04 січня 2025, 13:38
Київське Динамо на своїх офіційних ресурсах оголосило про запрошення для центрального захисника львівського Руху Богдана Слюбика пройти перегляд під час зимового тренувального збору в таборі команди Олександра Шовковського.
20-річний виконавець уже пройшов медогляд разом із "біло-синіми" в одній із столичних клінік, а вже 5 січня вирушить разом із командою на підготовчий збір до Туреччини.
За підсумками перегляду клуб ухвалить рішення щодо доцільності підписання контракту з гравцем.
Слюбик у цьому сезоні через травму відіграв лише шість матчів.
Нагадаємо, що львівські Рух та Карпати оголосили про "об’єднання" в одну команду після завершення поточної кампанії.