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Спеціаліст дав свій коментар після товариського матчу.

Асистент головного тренера Динамо Олег Гусєв висловився щодо першого контрольного поєдинку киян на зборах у Туреччині, передає офіційний сайт "біло-синіх".

Динамо Київ — Магдебург 1:3 Відео голів та огляд матчу 10.01.2025

Зокрема, Гусєв підбив підсумки перших п'яти днів НТЗ і поділився враженнями від гравців на перегляді (Окон і Слюбик).

"Все йде згідно з планом. Підготовку розписали, все виконується, слава Богу, всі хлопці здорові. Перші матчі завжди тяжкий. Ми очікували саме такої гри, суперник дуже серйозний, практично готовий до сезону. Це для них остання гра. Тому ми поступалися у мікроепізодах, що і призвело до такого результату.

Чи важливо було, у якому стані буде перший суперник? Так, але насправді у нас був невеликий вибір суперників. Ми обрали Магдебург, оскільки це добротна команда. Переглянули і новачків — як вони виглядали на фоні такого суперника. Готуємось далі.

Наскільки вже готові стати частиною першої команди динамівські юнаки, які зараз на зборі? Вони старанно працюють, видно потенціал. Потрібно працювати. Ви ж бачили, були моменти, де вони трішки випадали. Але все в їхній руках, вони працюють з першою командою. У них попереду важлива гра у Юнацькій Лізі УЄФА. А поки вони набирають форму і набираються досвіду, працюючи з основною командою.

Ми не готувалися конкретно до гри з Магдебургом. Повторюся, було видно, що суперник виглядає свіжіше, перебуває в оптимальній формі. А ми лише почали підготовку, тренуємось п'ятий день. Результат сьогодні не був для нас на першому місці. Враження від Окона й Слюбика? Враховуючи, що вони захисники, а ми пропустили три м'ячі, значить десь недопрацювали. А далі будемо дивитися, будемо працювати", — заявив асистент Олександра Шовковського.

Раніше стало відомо, що Динамо Київ також проведе спаринг із Марибором.