Україна

Юрій Вакулко прокоментував вихід команди з зимової паузи.

Півзахисник Кривбасу Юрій Вакулко прокоментував початок навчально-тренувальних зборів криворізької команди перед стартом другої половини сезону.

"Відпустка пройшла дуже швидко. Я до цього не бачився з родиною три місяці, тому увесь вільний час присвятив їм. Увесь час були разом, погостювали у батьків. В цілому все добре.

За командою не дуже скучив. А от за тренуваннями – так. Адже останні півроку ми провели з партнерами по Кривбасу дуже багато часу разом.

Як підтримував форму? Вдома, в Одесі, ходив до тренажерної зали з Андрієм Кліщуком. Ми живемо поруч, тому підтримували форму разом", — наводить слова Вакулка прес-служба клубу.

Раніше своїми емоціями після виходу із відпустки поділився Єгор Твердохліб.