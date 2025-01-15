Україна

Криворізька команда готуватиметься в Іспанії.

Криворізький Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив список футболістів, які вирушать із командою на навчально-тренувальні збори до Іспанії.

Головний тренер Юрій Вернидуб розраховуватиме на 30 футболістів — п'ять воротарів, вісім захисників, 13 півзахисників та чотири нападники.

Воротарі: Андрій Кліщук, Володимир Маханьков, Богдан Хома, Ігор Омельченко (U-19), Данило Сичов (U-16).

Захисники: Олександр Романчук, Андрій Понєдєльнік, Олександр Драмбаєв, Рафаель Бандейра, Володимир Вілівальд, Іван Дібанго, Бакарі Конате, Олексій Плічко (U-19).

Півзахисники: Джихад Бізімана, Дмитро Хомченовський, Єгор Твердохліб, Максим Луньов, Артур Микитишин, Денис Кузик, Юрій Вакулко, Хрвоє Іліч, Маттео Аморозо, Олександр Каменський, Ярослав Шевченко, Максим Задерака, Жан По.

Нападники: Даніель Соса, Ноа Ндомбазі, Олег Кожушко, Назар Попов (U-19).

Також наголошується, що на зборах відсутній захисник Володимир Якімець, який продовжує відновлення після травми, а також півзахисник Владислав Семотюк, який повернувся зі львівського Руху після оренди.

Після 16 ігор Кривбас набрав 31 очко і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.