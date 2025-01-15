Криворізька команда готуватиметься в Іспанії.
ФК Кривбас
15 січня 2025, 18:47
Криворізький Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив список футболістів, які вирушать із командою на навчально-тренувальні збори до Іспанії.
Головний тренер Юрій Вернидуб розраховуватиме на 30 футболістів — п'ять воротарів, вісім захисників, 13 півзахисників та чотири нападники.
Воротарі: Андрій Кліщук, Володимир Маханьков, Богдан Хома, Ігор Омельченко (U-19), Данило Сичов (U-16).
Захисники: Олександр Романчук, Андрій Понєдєльнік, Олександр Драмбаєв, Рафаель Бандейра, Володимир Вілівальд, Іван Дібанго, Бакарі Конате, Олексій Плічко (U-19).
Півзахисники: Джихад Бізімана, Дмитро Хомченовський, Єгор Твердохліб, Максим Луньов, Артур Микитишин, Денис Кузик, Юрій Вакулко, Хрвоє Іліч, Маттео Аморозо, Олександр Каменський, Ярослав Шевченко, Максим Задерака, Жан По.
Нападники: Даніель Соса, Ноа Ндомбазі, Олег Кожушко, Назар Попов (U-19).
Також наголошується, що на зборах відсутній захисник Володимир Якімець, який продовжує відновлення після травми, а також півзахисник Владислав Семотюк, який повернувся зі львівського Руху після оренди.
Після 16 ігор Кривбас набрав 31 очко і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.