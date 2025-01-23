Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 23 січня 2025 року.

Київське Динамо у черговому контрольному матчі зіграло внічию з косовським Ллапі (2:2).

Команда Олександра Шовковського відкрила рахунок у матчі на 38 хвилині зусиллями Піхальонка, який реалізував пенальті. Потім на початку другого тайму Волошин подвоїв перевагу у рахунку.

Незважаючи на це, косовари відігралися завдяки дублю Тахарі, який двічі реалізував пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Ллапі:

Динамо Київ — Ллапі 2:2

Голи: Піхальонок, 38 (пен), Волошин, 51 — Тахірі, 69 (пен), 88 (пен).

Динамо Київ: Бущан (Моргун, 46) — Караваєв, Дячук (Мепарішвілі, 76), Окон, Дубінчак — Саленко (Осипенко, 76), Рубчинський, Брагару (Герич, 76), Ярмоленко (Волошин, 46), Піхальонок (Шапаренко, 46) — Герреро (Пономаренко, 46).

Ллапі (стартовий склад): Чоріч — Блакорі, Яшарі, Рама, Вокррі, Намані, Печі, Бафтіу, Гашян, Веліу, Тахірі.