Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 23 січня 2025 року.
Динамо - Ллапі, ФК Динамо Київ
23 січня 2025, 19:11
Київське Динамо у черговому контрольному матчі зіграло внічию з косовським Ллапі (2:2).
Команда Олександра Шовковського відкрила рахунок у матчі на 38 хвилині зусиллями Піхальонка, який реалізував пенальті. Потім на початку другого тайму Волошин подвоїв перевагу у рахунку.
Незважаючи на це, косовари відігралися завдяки дублю Тахарі, який двічі реалізував пенальті.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Ллапі:
Динамо Київ — Ллапі 2:2
Голи: Піхальонок, 38 (пен), Волошин, 51 — Тахірі, 69 (пен), 88 (пен).
Динамо Київ: Бущан (Моргун, 46) — Караваєв, Дячук (Мепарішвілі, 76), Окон, Дубінчак — Саленко (Осипенко, 76), Рубчинський, Брагару (Герич, 76), Ярмоленко (Волошин, 46), Піхальонок (Шапаренко, 46) — Герреро (Пономаренко, 46).
Ллапі (стартовий склад): Чоріч — Блакорі, Яшарі, Рама, Вокррі, Намані, Печі, Бафтіу, Гашян, Веліу, Тахірі.