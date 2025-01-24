Україна

Футболіст залучається до спарингів у Туреччині.

Гравець лінії атаки Динамо Владислав Герич поділився враженнями від роботи в першій команді після контрольного матчу проти Ллапі (2:2).

"Приємно, що долучився до зборів із першою командою. Це мої перші збори тут. Кожного тренування щось дізнаєшся нове, робиш нове, незвичне для себе. Звісно, хотілося би залишитися в першій команді, але поки приєднуюся до U19.

Загалом, під час тренувань усі гравці підказують та допомагають. А під час ігор так складається, що найчастіше Караваєв підказує, оскільки граю з ним на одному фланзі.

Це великий досвід для мене, оскільки кожного дня ти вчишся, дізнаєшся щось нове. Також хочеться подякувати всім уболівальникам, хто підтримує команду.

Стараюся на всі 100, навіть на 200, відсотків показати все, що вмію. Оцінювати збір поки не можу, оскільки він не закінчився, потрібно багато над чим працювати, завжди є куди зростати й хочеться лише вдосконалюватися", — сказав Герич.