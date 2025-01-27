Рівненський клуб оголосив про трансфер свого футболіста.
Сікейра, НК Верес
27 січня 2025, 11:30
Півзахисник Вереса Яго Сікейра залишив рівненський клуб. Двадцятичотирирічний бразилець на умовах трансферної угоди продовжить карʼєру у латвійському клубі Рига.
До Вереса Яго Сікейра приєднався влітку 2023 року. За півтора сезону у футболці "червоно-чорних" бразилець провів 46 матчів, забив 4 голи та відзначився 6 результативними передачами.
Півзахисник допоміг команді зберегти місце в УПЛ за підсумком сезону-2023/2024 та пробитися до чвертьфіналу розіграшу Кубка України у сезоні-2024/2025.
Раніше повідомлялось, що Харатін перейшов у Верес.