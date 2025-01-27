Україна

Рівненський клуб оголосив про трансфер свого футболіста.

Півзахисник Вереса Яго Сікейра залишив рівненський клуб. Двадцятичотирирічний бразилець на умовах трансферної угоди продовжить карʼєру у латвійському клубі Рига.

До Вереса Яго Сікейра приєднався влітку 2023 року. За півтора сезону у футболці "червоно-чорних" бразилець провів 46 матчів, забив 4 голи та відзначився 6 результативними передачами.

Півзахисник допоміг команді зберегти місце в УПЛ за підсумком сезону-2023/2024 та пробитися до чвертьфіналу розіграшу Кубка України у сезоні-2024/2025.

Раніше повідомлялось, що Харатін перейшов у Верес.