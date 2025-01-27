З лютого минулого року хавбек виступав у Мексиці.
Едсон, ФК Рух
27 січня 2025, 19:54
Півзахисник Едсон знову став гравцем львівського Руху, повідомляє прес-служба клубу.
26-річний бразилець повернувся до команди Віталія Пономарьова після річної оренди у мексиканському Хуаресі.
Футболіст вже працює зі львівською командою на навчально-тренувальних зборах у Словенії. Його контракт із клубом розрахований до кінця 2025 року.
Цього сезону Едсон провів 13 матчів, у яких результативними діями не відзначався.
Після 17 турів Рух набрав 23 очки та посідає сьоме місце в УПЛ.