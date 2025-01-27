Україна

З лютого минулого року хавбек виступав у Мексиці.

Півзахисник Едсон знову став гравцем львівського Руху, повідомляє прес-служба клубу.

26-річний бразилець повернувся до команди Віталія Пономарьова після річної оренди у мексиканському Хуаресі.

Футболіст вже працює зі львівською командою на навчально-тренувальних зборах у Словенії. Його контракт із клубом розрахований до кінця 2025 року.

Цього сезону Едсон провів 13 матчів, у яких результативними діями не відзначався.

Після 17 турів Рух набрав 23 очки та посідає сьоме місце в УПЛ.