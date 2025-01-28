Гравець ЛНЗ відновлюється за індивідуальною програмою.
Олександр Каплієнко, ФК ЛНЗ
28 січня 2025, 20:50
Захисник ЛНЗ Олександр Каплієнко зможе повернутися на поле навесні 2025 року. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нагадаємо, 28-річний українець знепритомнів в одному з епізодів матчу УПЛ проти Олександрії (1:1), після чого його відправили на медичне обстеження до лікарні.
Після цього Олександр пройшов низку поглиблених обстежень мозку та серця, щоб з'ясувати причини інциденту. Однак всі обстеження не виявили жодних порушень у роботі важливих органів футболіста.
Наразі Каплієнко відновлюється за індивідуальною програмою під наглядом клубного реабілітолога.
Навесні Олександр зможе повернутися до загальної групи команди після проходження подальших тестів.
У нинішньому сезоні Каплієнко провів лише чотири матчі.
Після 17 турів ЛНЗ набрав 19 очок та посідає десяте місце в УПЛ.