Україна

Гравець ЛНЗ відновлюється за індивідуальною програмою.

Захисник ЛНЗ Олександр Каплієнко зможе повернутися на поле навесні 2025 року. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 28-річний українець знепритомнів в одному з епізодів матчу УПЛ проти Олександрії (1:1), після чого його відправили на медичне обстеження до лікарні.

Після цього Олександр пройшов низку поглиблених обстежень мозку та серця, щоб з'ясувати причини інциденту. Однак всі обстеження не виявили жодних порушень у роботі важливих органів футболіста.

Наразі Каплієнко відновлюється за індивідуальною програмою під наглядом клубного реабілітолога.

Навесні Олександр зможе повернутися до загальної групи команди після проходження подальших тестів.

У нинішньому сезоні Каплієнко провів лише чотири матчі.

Після 17 турів ЛНЗ набрав 19 очок та посідає десяте місце в УПЛ.