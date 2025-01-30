Україна

Наставник луганчан поділився своїми думками щодо зборів у Туреччині.

Головний тренер Зорі Младен Бартулович прокоментував останні контрольні матчі луганської команди на зборах у Туреччині.

"Перший період зборів був важкий, два тижні хлопці дуже багато працювали – було видно на цих матчах, важкі матчі для нас були. Ми не ставили на перше місце результат матчів, а дивилися на їхній фізичний стан. Дуже важлива в психологічному плані сьогоднішня перемога для нас, тому що останні матчі були невдалі для нас, бо гравці грали під навантаженнями, і це дало своє. Але ми зробили гарну роботу за ці два тижні, і я думаю, що треба трохи вже ці навантаження зменшувати, і гра буде ще покращуватися.

Звісно, не може бути все ідеально, ще у нас є багато праці, але я думаю, відсотків на 60 команда вже готова. У нас є ще два тижні до повернення в Україну, ще три контрольних матчі буде. Будемо працювати ще над вдосконаленням багатьох речей – і стандартних положень, і гри в атаці, і в обороні є проблеми. Хочеться трохи заспокоїти наших уболівальників. Були результати, можна сказати, погані, але я впевнений, що до чемпіонату команда буде на 100 відсотків готова і буде краще набагато грати.

На матчі були представники Олександрії? Ми теж дивимося за іншими, вони дивляться на нас. І це нормально, кожен рік так робимо. Є цікаві матчі, не тільки Олександрію дивимося, а й інших українських команд. Так що це нормальний процес", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

Нагадаємо, сьогодні Зоря провела черговий спаринг, у якому обіграла Шкендію (2:1).