Україна

Футболіст прокоментував спаринг.

Півзахисник криворізького Кривбасу Юрій Вакулко розповів про третій контрольний матч на іспанських зимових зборах проти шведського Кальмару — 0:2.

"Звісно, неприємно, що програли наприкінці першого етапу збору. Але, всі розуміємо, що головне на зборах – це отримати навантаження, ігровий час та набрати оптимальні кондиції. В цілому гра була рівною. Десь ми були кращі, але свої моменти не реалізували, на відміну від суперника. Маємо такий рахунок, на жаль.

Зараз два вихідних, після чого почнемо працювати вже більше над тактичними моментами. Тому всім у фізичному плані повинно стати легше. Будемо виходити на свій пік форми", — сказав Вакулко.

Нагадаємо, УПЛ після зимової перерви відновиться 21 лютого.