Україна

Власник Полісся висловився про ситуацію з Макуана.

Президент Полісся Геннадій Буткевич прокоментував скандал з Бені Макуана.

"Ми очікуємо повернення Бені Макуана в розташування Полісся найближчим часом і будемо вирішувати: або він буде грати за Полісся в другій половині сезону, або піде в оренду.

До мене звернувся Лукас Тейлор, найстарший гравець серед легіонерів клубу, фактично лідер серед іноземців. Він особисто попросив мене, щоб Бені залишився. Сказав, що готовий далі взяти на себе відповідальність за Макуана і не сумнівається, що надалі ситуація з ним налагодиться.

Однак є інша група футболістів, яка незадоволена регулярними дисциплінарними порушеннями Бені. Я дослуховуюся до усіх думок гравців. Тому в підсумку я усе прийму до уваги і прийму зважене рішення, яке піде на користь в першу чергу команді й клубу загалом", — сказав Буткевич.

Раніше Полісся звинуватило Макуана в ухилянні від виконання чинного контракту та саботажу спортивної діяльності.