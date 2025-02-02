Україна

Клуб має чіткий план на трансферному ринку.

Президент Полісся Геннадій Буткевич розповів про роботу клуб на трансферному ринку.

"Наша майбутня робота на трансферному ринку залежить від того, як буде розвиватися ситуація з Олександром Назаренком. Зараз на нього є великий попит. Клуб розглядає серйозні пропозиції.

Якщо досягнемо домовленостей з одним із претендентів, тоді у нас звільниться позиція лівого вінгера. Відповідно ми зробимо усе можливе аби уже в це трансферне вікно заповнити вакантну ланку якісним футболістом. Тому нові придбання можливі", — сказав Буткевич.

Нагадаємо, Полісся підсилилось португальським нападником.