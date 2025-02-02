Президент Полісся Геннадій Буткевич розповів про роботу клуб на трансферному ринку.

"Наша майбутня робота на трансферному ринку залежить від того, як буде розвиватися ситуація з Олександром Назаренком. Зараз на нього є великий попит. Клуб розглядає серйозні пропозиції.

Якщо досягнемо домовленостей з одним із претендентів, тоді у нас звільниться позиція лівого вінгера. Відповідно ми зробимо усе можливе аби уже в це трансферне вікно заповнити вакантну ланку якісним футболістом. Тому нові придбання можливі", — сказав Буткевич.

Нагадаємо, Полісся підсилилось португальським нападником.