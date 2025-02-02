Україна

Тренер відзначив гру новачка команди.

Вчора Лівий Берег у першому контрольному матчі в Туреччині не залишив шансів представнику Першої ліги Болгарії – Фратрії з міста Варна (3:0). Своїми враженнями від матчу поділився головний тренер команди Віталій Первак.

"Задоволений грою команди та результатом. Хлопці серйозно поставилися до цього спарингу. Отримали заряд позитивних емоцій, але попереду ще багато роботи. Задоволений роботою нашого новачка Дмитра Шастала. Він кваліфікований футболіст і все залежить лише від нього. Кожному гравцю є над чим працювати.

Насамперед вимагали від своїх підопічних дотримання ігрової дисципліни. Хочу відзначити хороші умови для проведення зборів у Туреччині. Головне, що тут небагато команд і нам ніхто не заважає. Поля відмінної якості. Зараз на перший план виходить робота з м’ячем, але і навантаження не знижуємо", – відзначив тренер.

Нагадаємо, Лівий Берег відпустив Непейпієва.