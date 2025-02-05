Україна

Шахтар підписав новачка.

Президент Болівара Марсело Клауре підтвердив продаж захисника Дієго Арройо в Шахтар за один мільйон доларів.

"Талановиті болівійські гравці продовжують свій шлях у світовому футболі. Я радий оголосити про історичний продаж молодого болівійського футболіста Дієго Арройо донецькому Шахтарю за один мільйон доларів.

Шахтар – це найкраща команда України. Це один з результатів нашого проєкту із розвитку гравців, який використовує найбільш передову у світі методологію City Football Group.

Я завжди казав, що якщо ми надамо болівійським дітям та молоді умови для розвитку їхніх здібностей, ми зможемо створити нове покоління спортсменів та насамперед кращих людей. Вітаємо, Дієго Арройо! Я впевнений, що ви зробите свій внесок у розвиток донецького Шахтаря й змусите його пишатися вами", – написав Клауре.

За інформацією видання El Día, Шахтар викупив 80% прав на Арройо, а ще 20% залишаться за Боліваром.

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