Україна

Наставник житомирської команди поділився своїми думками після гри з Аркою.

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур прокоментував поразку своєї команди у контрольному матчі проти польської Арки (2:3).

"Сьогодні, ви бачили, в нас велика група гравців взагалі не взяла участь в поєдинку, хоча початковий план у нас був зовсім інакший, але вирішили, що краще поберегти. Бо певні мікропошкодження вчора були, і сьогодні зранку виявлялись. Ми занадто багато разів до останньої миті міняли й тасували склади, тому що все ж таки мали вийти не більше ніж на 90 хвилин. Так сталося, що сьогодні певні гравці зіграли за два дні більше.

Але сьогодні дуже багато інформації дійсно, бо в нас є група молодих гравців, яка прагне в 1 команду, є група гравців, яка хоче бути частиною того костяку, яка грає регулярно. Ми хочемо бачити, що вони нам можуть пропонувати. В такому контексті, в таких моментах, бо суперник був сьогодні налаштований грати та битися. В якийсь момент ця гра перетворилась на таку, де було на межі, але це товариський матч. По грі дуже різні були відрізки та епізоди.

Сьогодні ми не звертаємо уваги на результат. Сьогодні ми робимо висновки по тому, з чим рухаємось далі. Головні висновки потрібно буде зробити медичному штабу. Сподіваюсь, що зараз ми перепочинемо й на наступні матчі вийдемо в обоймі наближеній до повної.

У Руслана Бабенка нічого критичного. Вчора перевірили, зробили йому поглиблену перевірку й нічого критичного не виявили, це мінімальне пошкодження. Але точно сьогодні не планували, що він буде грати як Віалле, Гуцуляк та Факундо. Всі вони сьогодні вирішили, що ті 30 хвилин їм сьогодні не будуть потрібні, але критичних травм немає. Кожному потрібно кілька днів на відновлення. Найближчими днями буде більш зрозуміло.

Нам треба підійти до наступних спарингів двома повноцінними складами, щоб мати можливість зіграти по 90 хвилин. Подивимось, як воно буде. По факту, в нас, на папері, зараз гравців достатньо, але, ви бачите, травми трохи вносить свої корективи. Зараз буде декілька днів на відновлення й потім виходимо на заключні тренування. Перед цими матчами будемо продовжувати робити той самий акцент, той самий фокус, який робили останні два тижні з точки зору пресингу і володіння м'яча. Нам потрібно покращувати деякі деталі.

Сьогодні ми так само бачили, що хлопцям потрібно аналізувати, що їм треба покращувати й думати як це зробити. Інформації вони отримують багато, а зараз це їх досвід. В сукупності це безпосередньо буде впливати на ту групу гравців, на яку ми будемо розраховувати перед офіційними матчами. Заключні тренувальні дні, заключні матчі – це остаточна інформація для нас. Я радий, що фізично ми покращуємось. Поступово наближаємось до того, чого хочемо", — наводить слова Ашура прес-служба клубу.

Після 17 турів Полісся набрало 27 очок і посідає п'яте місце в УПЛ.