Сьогодні, 11 лютого, одеський Чорноморець проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Олександра Бабича стане Узген з Киргизстану. Стартовий свисток спарингу прозвучить о 15:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Чорноморець — ФК Узген:

Після 17 турів Чорноморець набрав 12 очок і посідає 15 місце у турнірній таблиці УПЛ.