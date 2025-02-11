До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 11 лютого, розпочавшись о 15:00.
ФК Чорноморець
11 лютого 2025, 12:55
Сьогодні, 11 лютого, одеський Чорноморець проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Олександра Бабича стане Узген з Киргизстану. Стартовий свисток спарингу прозвучить о 15:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Чорноморець — ФК Узген:
Після 17 турів Чорноморець набрав 12 очок і посідає 15 місце у турнірній таблиці УПЛ.