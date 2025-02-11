Україна

Звіт Андрія Шевченка за підсумками року роботи.

20,6 млн євро планується витратити у 2025 році на футбол в Україні. Про це йдеться у звіті очільника УАФ Андрія Шевченка.

Зокрема, 3,4 млн витратять на національну збірну, 6,3 — на інші команди, 0,03 — на Асоціацію пляжного футболу, 0,2 заплановано віддати на Асоціацію футзалу, 3,3 млн отримає арбітраж, 1,9 млн — на соціальні проєкти, 1,9 — на комітети УАФ, 3,5 млн планують витратити на утримання Будинку футболу.

Нагадаємо, Шевченко — серед трійки перших нападників, включених до Зали слави Мілана.