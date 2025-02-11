Україна

Президент УАФ запевнив, що Михайло не залишиться без підтримки.

Очільник УАФ Андрій Шевченко на пресконференції, присвяченій річниці його роботи на чолі УАФ, прокоментував ситуацію, в якій опинився основний гравець збірної України Михайло Мудрик.

"До нас прийшли запити від юристів Мудрика. Ми в листуванні з ними. Шкода, що так склалось. Міша Мудрик дуже важливий для національної збірної. Ми його будемо підтримувати", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, у грудні минулого року європейський футбол сколихнула шокуюча новина, пов'язана з одним із найважливіших гравців національної збірної України Михайло Мудриком. У пробі А 24-річного вінгера лондонського Челсі було знайдено заборонену речовину — мельдоній (мілдронат), проте долю українця вирішить результат проби B.