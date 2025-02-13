Україна

Матчі не вдалося вчасно дограти через повітряну тривогу.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку двох матчів VBET Української Прем’єр-Ліги сезону 2024/25, які не вдалося вчасно дограти через сигнали повітряної тривоги.

Матч п'ятого туру Кривбас – Шахтар, яка була перервана за рахунку 0:1 на 50-й хвилині, буде дограна у Кривому Розі на стадіоні "Гірник" у середу, 16 квітня, початок – 15:30.

Зустріч 16-го туру Інгулець — Зоря буде дограно у середу, 30 квітня, початок – 15:30. Рішення з перенесення гри було ухвалено у перерві за рахунку 1:0 на користь Інгульця.

Раніше Дарійо Срна висловився щодо майбутнього Маріно Пушича на посаді головного тренера "гірників" і розповів, чому керівництво відпустило до Туреччини Степаненка, Зубкова й Сікана.