Україна

Каладзе відповів на гостру заяву Шевченка про нього.

Колишній гравець Динамо, Мілана та мер Тбілісі Каха Каладзе прокоментував нещодавню заяву президента УАФ Андрія Шевченка на свою адресу.

Під час пресконференції за підсумками першого року роботи Андрію Шевченку поставили питання про його ставлення до Каладзе та його політичної діяльності. Шевченко заявив про те, що "Каладзе для нього не існує".

"Україна зараз перебуває у важкому становищі, переживає випробування. Шевченко сьогодні сумує. Для мене як для грузина неприйнятно вступати в полеміку з людиною, яка сумує.

Я дуже сподіваюся, що в Україні скоро закінчиться цей кошмар, а український народ зможе правильно проаналізувати, що з ним сталося", – сказав Каладзе Mtavari TV.

Раніше Каха Каладзе відреагував на введення Україною обмежень для грузинського уряду. Він заявив, що президент Володимир Зеленський нібито "служить інтересам іншої країни".