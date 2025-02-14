Україна

Тренер висловився після матчу з латвійцями.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич дав свою оцінку контрольному матчу з РФШ (3:1)

"У цілому, вважаю, ми добре провели обидва тайми. Звісно, граємо різними командами, пробуємо ставити певних виконавців на інші позиції. Мені сподобалося те, що я побачив, особливо щодо нашого ставлення, енергії, дисципліни під час гри – це було досить непогано. Думаю, ми могли забити більше голів, адже створюємо багато шансів, але, гаразд, я можу з цим жити, бо ми були близькими до гола багато разів. І, на мою думку, в обох таймах ми показали чудовий футбол. Я незадоволений тільки однією частиною – голом на останніх секундах, такого не повинно бути. Але таке трапляється, ми з цього також можемо винести урок. Загалом це було дуже хороше тренування для всіх моїх гравців. І я здебільшого задоволений тим, що побачив у цьому спарингу.

У Криськіва підвищена температура, тож він, напевно, буде відсутній два-три дні. Нічого особливого, просто грип. І, як я вже сказав, ймовірно, за два-три дні він повернеться на поле.

Який подальший план спарингів команди? Зараз дещо складно це планувати, адже не так багато команд залишилося тут, щоб грати товариські матчі, тому мусимо адаптуватися до ситуації. Напевно, спробуємо провести ще два спаринги, щоб бути готовими до чемпіонату", — сказав Пушич.

Нагадаємо, Пушич отримав пропозицію очолити Феєнорд.