З 2022 року українець перебував у системі Брюгге.
Олександр Якименко, ФК ЛНЗ
15 лютого 2025, 15:45
ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Олександром Якименком.
Деталі угоди з 19-річним українцем не розголошуються, але відомо, що він був у статусі вільного агента.
З 2022 року Якименко виступав у системі Брюгге. Цього сезону він виступав за другу команду — НКСТ, у якій відіграв шість матчів у Юнацькій лізі УЄФА.
Після 17 турів ЛНЗ набрав 19 очок та посідає місце в УПЛ.