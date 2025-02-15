Україна

З 2022 року українець перебував у системі Брюгге.

ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Олександром Якименком.

Деталі угоди з 19-річним українцем не розголошуються, але відомо, що він був у статусі вільного агента.

З 2022 року Якименко виступав у системі Брюгге. Цього сезону він виступав за другу команду — НКСТ, у якій відіграв шість матчів у Юнацькій лізі УЄФА.

Після 17 турів ЛНЗ набрав 19 очок та посідає місце в УПЛ.