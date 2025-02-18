Команда готується до першого матчу другої частини УПЛ.
ФК Динамо Київ
18 лютого 2025, 07:25
Динамо повернулось зі зборів у Туреччині. Команда вже в Україні, повідомляє пресслужба киян.
Далі динамівці готуватимуться до відновлення сезону на своїй базі. Перший матч другої половини сезону вони проведуть 23 лютого проти Карпат. Зустріч пройде у неділю, початок о 18:00.
Після 17 турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок.
Нагадаємо, син легенди Динамо став гравцем Металіста 1925.