Україна

Футболіст знайшов новий клуб.

Казахстанський Улитау повідомив про перехід колишнього гравця Шахтаря, Металіста 1925 та Чорноморця Беки Вачіберадзе.

Трансфер відбувся на правах вільного агента. Контракт підписано до кінця 2025 року.

Бека Вачіберадзе зіграв 33 гри в юніорських командах України (U-16, U-17, U-18, U-19 та U-20). Також він грав за РФШ. У період з 2015-2017 років був гравцем Бетіса. За останні три сезони Бека зіграв 40 матчів у футболці Металіста 1925 та забив 2 голи.

Нагадаємо, Металіст 1925 підписав Рашицю.