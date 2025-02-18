Україна

Футболіст налаштовується на серйозне протистояння після повернення УПЛ.

Захисник Кривбасу Олександр Романчук розповів про повернення до тренувань та старт підготовки у Кривому Розі до матчу 18 туру УПЛ проти Вересу.

"Ми раді знову бути вдома, в Україні, побачитись зі своїми близькими. Усі довго чекали старту весняної частини сезону. Розпочався тижневий цикл. Попереду — важливе протистояння з Вересом.

Звісно, трохи часу потрібно, щоб звикнути до зміни погоди. Адже в Іспанії ти тренуєшся в шортах та футболці, а у Кривому Розі треба одягати зараз термобілизну. Плюс інакше відчувається газон. У нас ще є достатньо часу до гри, щоб добре підготуватись до першого суперника.

Розуміємо, що Верес — міцний суперник. Будемо серйозно готуватись до нього, та налаштовуватись на потрібний для нас результат", — сказав Романчук.

Матч Кривбас — Верес відбудеться найближчої суботи, початок о 13:00.