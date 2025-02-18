Україна

Строки орендної угоди не розголошуються.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про відхід захисника Крістофера Нваезе, який захищатиме кольори Мілсамі.

Деталі орендної угоди із 21-річним нігерійцем не розголошуються.

Нагадаємо, Нваезе перебрався до Зорі у лютому минулого року, але почав виступати лише влітку через проблеми з документами.

У жовтні футболіста було відправлено до складу U-19 через проблеми з фізичною підготовкою. Цього сезону він провів шість матчів.

За підсумками першої половини сезону Мілсамі посів п'яте місце у чемпіонаті Молдови та вийшов у чемпіонську групу.