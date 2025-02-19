Україна

Система ВАР буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 18 туру української Прем'єр-ліги.

Зокрема матч київським Динамо та львівськими Карпатами обслуговуватиме Микола Балакін, а за систему ВАР відповідатиме Ігор Пасхал.

Поєдинок між донецьким Шахтарем та Лівим Берегом довірили Олександру Афанасьєву, якому із системою ВАР допоможе Роман Блавацький.

УПЛ. 18 тур

21 лютого (п’ятниця)

Колос – Чорноморець. 15:30. Арбітр – Володимир Новохатній (Черкаси), VAR – Дмитро Панчишин (Харків).

22 лютого (субота)

Кривбас – Верес. 13:00. Арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький), VAR – Олексій Деревинський (Хмельницький).

Інгулець – Полісся. 15:30. Арбітр – Клим Заброда (Київ), VAR – Олександр Омельченко (Слов’янськ).

Рух – ЛНЗ. 18:00. Арбітр – Михайло Райда (Закарпатська область), VAR – Сергій Задиран (Київська область).

23 лютого (неділя)

Оболонь – Ворскла. 13:00. Арбітр – Денис Шурман (Київська область), VAR – Олександр Шандор (Львів).

Олександрія – Зоря. 15:30. Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя), VAR – Віталій Романов (Дніпро).

Динамо Київ – Карпати. 18:00. Арбітр – Микола Балакін (Київська область), VAR – Ігор Пасхал (Херсон).

24 лютого (понеділок)

Шахтар – Лівий Берег. 18:00. Арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків), VAR – Роман Блавацький (Львів).

Після 17 турів Динамо набрало 43 очки та лідирує в УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять балів. Трійку найкращих замикає Шахтар – 33 очки, але у "гірників" на одну гру зіграно менше.