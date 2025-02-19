Україна

Черкаській команді складно знайти потрібних гравців.

Головний тренер черкаського ЛНЗ Роман Григорчук прокоментував роботу клубу із трансферами під час зимового трансферного вікна.

"У нас немає жодних монополістичних речей. Ми з усіма агентами, компаніями готові до співпраці. Для нас найголовніше – щоб прийшов гравець, який допомагає вирішувати завдання та досягати наших цілей.

Я даю людям ті характеристики чи портрет футболістів на ту чи іншу позицію, який він має бути. Далі люди працюють та дають варіанти подібних гравців. Я і наш тренерський штаб уже оцінюємо та говоримо, підходить чи ні.

А далі починається найголовніше та найважче. 99 зі 100 футболістів, яких ми вибираємо, як правило, не їдуть, дорогою трапляються проблеми, або просто відмовляються. Настільки це зараз важка робота, важко навіть словами описати", — наводить слова Григорчука прес-служба клубу.

Після 17 турів ЛНЗ набрав 19 очок і посідає десяте місце у турнірній таблиці УПЛ.