Україна

20-річний болівієць може перебратися до України.

Півзахисник Сантоса Мігеліто може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє UOL.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного болівійця зацікавлене київське Динамо, яке хоче орендувати футболіста.

Також зазначається, що останнім часом керівництво "біло-синіх" просунулося у переговорах щодо можливого переходу гравця, який може зіграти на флангах.

Діючий контракт Мігеліто розрахований до літа 2027 року і, крім Динамо, у його послугах зацікавлені ще кілька європейських клубів.

Нинішнього сезону Мігеліто провів чотири матчі в чемпіонаті штату Сан-Паулу, відігравши на полі 136 хвилин. Минулої кампанії він відіграв 24 матчі, забив десять голів та віддав п'ять асистів.