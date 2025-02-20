Україна

Нова угода розрахована до червня 2027 року.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із центральним захисником Семеном Вовченком.

Нова угода з 25-річним українцем розрахована до літа 2027 року, тоді як попередній контракт закінчувався влітку 2025 року.

Вовченко став гравцем рівненської команди влітку 2022 року. За цей час він провів 69 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав один асист.

У поточній кампанії Вовченко відіграв 18 матчів та забив один гол.

Після 17 турів Верес набрав 19 очок та посідає дев'яте місце в УПЛ. Свій найближчий матч Верес проведе проти Кривбасу – гра запланована на 22 лютого.