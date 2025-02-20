Україна

Дієго Енріке Соуза розповів про свій футбольний шлях.

Новоспечений півзахисник Лівого Берега Дієго Енріке Соуза прокоментував свій перехід до клубу УПЛ, а також розповів про свого кумира та улюблену позицію на полі.

"Моя сім’я завжди була дуже залучена до футболу. Батьки, дядьки і я щотижня були на полі. На вихідних ми були також разом із мячем. Моя пристрасть до футболу йде саме звідти.

Я народився у Бразилії в муніципалітеті Андрадіна, штат Сан-Паулу. Виступав за місцеві Такуаритінга і Комерсіал. Саме в цих командах я зростав і вчився футболу.

Мій кумир – Неймар! Я завжди був закоханий у Сантос – клуб із мого штату. З дитинства бачив гру Неймара та зараз захоплююся ним і його кар’єрою!

Щодо мого амплуа, то я почуваюся добре на позиції атакувального півзахисника. Проте, мені також комфортно грати на вістрі та в ролі фальшивої дев’ятки. Гратиму всюди, де вирішить тренер і де принесу найбільше користі команді.

Я довго не думав, приймаючи пропозицію Лівого Берега. Поговорив перед ухваленням рішення з Сіднеєм, який тепер є моїм одноклубником. Він розповідав лише хороше про клуб та українську культуру, і я дуже зацікавився українським футболом! Звісно, не знав багато про країну, тому зателефонував Сіднею, і він розповів мені про неї. Після цієї розмови я зацікавився Україною і сьогодні я тут. Мені тут сподобалося, тому прагну якомога швидше адаптуватися, вивчити мову та грати в футбол, адже це дуже важливо для мене.

Вже мав можливість зіграти декілька матчів разом із командою. Перебуваю в процесі адаптації до стилю гри, але вже готовий грати. Буду продовжувати працювати, щоб мати можливість допомогти команді в чемпіонаті", — наводить слова Дієго прес-служба клубу.

Свій найближчий матч Лівий Берег проведе проти донецького Шахтаря — гра пройде 24 лютого о 18:00 за Києвом.

Після 17 турів Лівий Берег набрав 16 очок та посідає 13 місце в УПЛ.