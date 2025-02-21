Україна

Руслан Ротань підбив підсумки зборів команди в Туреччині.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань поділився своїми думками про минулі збори у Туреччині перед поновленням чемпіонату України.

"Перш за все ми виконали той план, який було заплановано, ми зробили роботу. Єдине, що, мабуть, трошки, чого ми не чекали, – це те, що в нас зірвався спаринг. В останню мить відмовилася латвійська Ауда, і ми зіграли гру з Ригою ще одним складом. Тому це десь неприємно – те, що ми запланували, не зробили.

Але що стосується тренування, ігор, ставлення хлопців до роботи – все було на найвищому рівні. Все одно чемпіонат покаже, як ми підготувалися, тому зараз нам потрібно сконцентруватися на чемпіонаті. Думаю, хлопці розуміють, що нас чекає дуже важке друге коло. Найголовніше – щоб ми психологічно були до цього готові.

Трошки додає дискомфорту те, що погодні умови такі, що не дають нам змоги тренуватися на футбольних полях, ми тренуємося на штучному, тому доводиться трошки міняти план підготовки, без м'ячів працюємо – це є проблемою. Але, думаю, всі плюс-мінус в однакових умовах, тому до цього потрібно підлаштуватися", — наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

Свій найближчий матч Олександрія проведе проти Зорі – гра відбудеться у неділю, 23 лютого, о 15:30 за Києвом.