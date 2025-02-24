Україна

Футболіст не очікував такого рішення від тренера.

Голкіпер Оболоні Денис Марченко прокоментував перемогу своєї команди над Ворсклою (1:0) у 18 турі УПЛ.

"Тільки дізнався за два дні до початку матчу, що я буду грати. Чесно переживав, але не сильно. Я був впевнений в своїх силах. Дякую моїм партнерам, що мене завжди підтримували. І що так вийшло, що ми перемогли. Це дуже добре, це нам дуже допоможе.

Шищенко говорив, щоб я грав свою гру, як я грав на зборах. І все буде добре, і так вийшло, що я грав як на зборах. Грав впевнено, я думаю.

І дякую, що перемогли, дякую партнерам. Суханову дякую, що забив. Не знаю, що б ще сказати. Поки ще треба трохи відійти від гри. Неважливо коли, неважливо скільки мені років. Я готовий був грати, і я думаю, це показав сьогодні", — сказав Марченко.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме житомирське Полісся.