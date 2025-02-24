Україна

Памʼятаємо тих, хто віддав найцінніше за країну — своє життя!

Українська асоціація футболу (УАФ) повідомила про запуск платформи пам’яті на честь героїв футбольної спільноти, які загинули у ході російсько-української війни.

Меморіал УАФ є онлайн-проєктом, який розповідає історії тих, хто загинув, захищаючи Україну, з початку російського вторгнення у 2014 році й до сьогодні.

Наразі платформа пам'яті містить понад 300 історій представників футбольної спільноти: гравців, тренерів, арбітрів, функціонерів, технічних працівників футбольних клубів та команд. Ця інформація регулярно оновлюється.

МЕМОРІАЛ УАФ

“Створення Меморіалу має особливе значення для усіх нас, адже це спосіб увічнити пам’ять про тих, хто віддав найцінніше — своє життя — заради майбутнього України. Їхні імена та історії назавжди залишаться в серці українського футболу, адже вони є прикладом мужності, відваги та справжньої любові до Батьківщини”, — заявив президент УАФ Андрій Шевченко.