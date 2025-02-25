Україна

Поєдинок чергового туру УПЛ відбудеться на стадіоні Гірник.

Матч Інгулець — Кривбас у 19-му турі чемпіонату України-2024/25 відбудеться в Кривому Розі, передає офіційний сайт "червоно-білих".

Клуб із Петрового прийматиме свого наступного суперника на стадіоні Гірник, резервному домашньому полі для ігор поточної кампанії УПЛ. Поєдинок відбудеться в суботу, 1 березня, розпочавшись о 13:00 за Києвом.

Нагадаємо, що в минулому турі чемпіонату України Кривбас поступився Вересу в Рівному (0:3), тоді як Інгулець у Житомирі зазнав поразки від Полісся (0:1).

Команда Василя Кобіна йде останньою, 16-ю в турнірній таблиці УПЛ, а колектив Юрія Вернидуба перебуває на четвертій сходинці.