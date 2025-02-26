Україна

Президент Динамо висловився про підписання нової угоди з молодим опорником, зимовий перехід якого до Вулвергемптона так і не відбувся.

Напередодні київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про підписання нового контракту з опорним півзахисником Володимиром Бражком до літа 2029 року.

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс поділився емоціями від укладення довгострокової угоди з 23-річним українцем, яким взимку предметно цікавився Вулвергемптон із АПЛ.

"Перш за все, хочу подякувати Володимиру за професіоналізм та розуміння ситуації. Всі знають, що ми вели переговори з приводу його трансферу, але є таке поняття, як "інтереси клубу". Для нас вони на першому місці, як ми бачимо зараз, то для Бражка також. Дуже важливо, що гравець готовий продовжувати прогресувати та приносити користь команді

Чи були переговори з приводу нового контракта важкими? Ні, це був конструктивний та зрозумілий для обох сторін діалог. Володимир є вихованцем Динамо, він чудово розуміє, що може допомогти команді здобути важливі перемоги в УПЛ та єврокубках, прогресувати, стати важливим гравцем національної збірної. Для нього створені всі умови для розвитку, він хлопець амбітний та професійний, отже чекаємо, що він вийде на ще якісніший індивідуальний рівень.

Незадоволеність Бражка результатом переговорів із Вулвергемптоном? Бражко не перший рік в системі Динамо, отже чудово знає, що ми ніколи нікого не тримаємо силоміць або умовляннями. Якщо гравець дійсно хоче змінити клуб і це відповідає інтересам Динамо, то ми завжди йдемо назустріч. Крім того, це професійний футбол, в якому далеко не всі переговори закінчуються підписанням угоди. Це нормальний процес, головне, щоб реакція на це була адекватною. З боку Бражка все було професійно, мені навіть здається, що ця ситуація додасть йому мотивації та бажання грати ще краще", — цитує слова Суркіса пресслужба Динамо.

У нинішньому сезоні Володимир Бражко провів 26 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три гольові передачі. Портал Transfermarkt оцінює молодого українця в 9 мільйонів євро.