Україна

Ілля Квасниця поділився очікуваннями від матчу проти ЛНЗ.

Півзахисник львівських Карпат Ілля Квасниця прокоментував майбутній матч УПЛ проти ЛНЗ.

"Я радий повернутися, тому що я пропустив чимало часу, майже місяць. Тому в мене велике натхнення грати в футбол та тренуватися.

Ми дивилися минулу гру, аналізували помилки, які зробили. Сподіваюся, з цим аналізом будемо готуватися до наступного суперника.

ЛНЗ – хороша, бойова команда, яка грає один в один, і з ними буде складно грати. Шкода, що ми не граємо на Україні при своїх уболівальниках. Хотілося, щоб ми грали вдома, у Львові.

Звичайно, я готовий грати, але це буде залежати від тренерського штабу, чи включать вони мене в склад на гру", — наводить слова Квасниці прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Карпати Львів – ЛНЗ відбудеться сьогодні, 28 лютого, о 18:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.