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Владислав Приймак відповів на запитання після матчу проти Полісся.

Захисник Оболоні Владислав Приймак прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Полісся (0:0).

"Для нас зараз кожне очко головне. Ми ведемо боротьбу за виживання. Результат позитивний, але хотілося б трішки кращої якості гри. Звичайно, що будемо працювати для того, щоб не тільки здобувати позитивний результат, а й показувати цікаву гру.

Ми готувалися до Полісся. Всі знають, що в них дуже хороша команда, як і в загальному, так і індивідуально. Гравці дуже сильні. Тому було непросто, але я вважаю, що ми непогано впоралися. Звичайно, були свої моменти. Стовідсотковими їх не можна назвати, бо коли стовідсоткові – м’яч в воротах. Були моменти, що могли витискати більше, але добре, що є якийсь заліковий бал.

Чому така слабка реалізація Оболоні? Чесно, якоїсь однієї такої причини назвати не можу. Але я думаю, що це десь все ж таки цей тиск, який на нас чиниться за результат, за кожне очко. Я думаю, що він десь на нас впливає. У нас команда сильна тим, що ми всі стараємося грати організовано, як і в атаці, так і в обороні. В нас немає такого, що хтось обороняється, хтось атакує. В нас вся команда злагоджено діє, як і в атаці, так і в обороні. За рахунок команди ми і здобуваємо перемоги, і цей заліковий бал", — наводить слова Приймака прес-служба клубу з посиланням на УПЛ ТБ.

Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 19 туру УПЛ.