Україна

Очолює цей рейтинг Марк Мрвальєвич.

Верес у матчі 19 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі вирвав перемогу над Колосом (2:1).

У цьому матчі переможний гол був забитий на восьмій компенсованій хвилині, а його автором став Ігор Харатін, який реалізував пенальті.

Таким чином, 30-річний українець ділить друге місце у рейтингу найпізніших пенальті в історії матчів чемпіонатів України. Також на восьмій хвилині пенальті реалізував Денис Фаворов із Десни у матчі проти Зорі (1:2) у 2020 році.

Рейтинг очолює Марк Мрвальєвич із Вереса, який забив на дев'ятій компенсованій хвилині у ворота київського Динамо (1:1) у 2024 році.

Раніше Football.ua підбив підсумки матчів минулого 19 туру УПЛ.