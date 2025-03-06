Україна

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Реал Сосьєдад та Манчестер Юнайтед.

Баскський Реал Сосьєдад та англійський Манчестер Юнайтед зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на Аноеті.

Іманоль Альгуасіль, після розгрому від каталонської Барселони (0:4), використав із перших хвилин Агерда та Муньйоса в обороні, тоді як Мендес, Турр'єнтес та Сучич гратимуть у центрі поля, а Кубо та Оярсабаль повернуться до атаки.

Рубен Аморім, на тлі поразки в Кубку Англії від лондонського Фулгема, залучив до стартового складу Каземіро та Доргу в півзахисті, тоді як Гарначо гратиме під нападником.

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо, Агерд, Субельдія, Муньйос — Мендес, Турр’єнтес, Сучич — Кубо, Оярсабаль, Барренечеа.

Запасні: Марерро, Оскарссон, Бекер, Лопес, Оласагасті, Гомес, Траоре, Арамбуру, Марін, Х. Мартін, Бейтіа, Маріезкуррена.



Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Йоро — Далот, Каземіро, Фернандеш, Доргу — Зіркзе, Гарначо — Гойлунн.

Запасні: Мі, Гаррісон, Лінделеф, Еріксен, Гевен, Амасс, Колльєр.



Гра Реал Сосьєдад — Манчестер Юнайтед почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.