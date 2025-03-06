Україна

Наставник черкаської команди поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер черкаського ЛНЗ Роман Григорчук прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо (1:2).

"Перший тайм був неправильний в нашому виконанні. Якщо говорити про причини – абсолютно очевидно те, що чисто психологічно ми маємо вийти на такий рівень, щоб ми виходили з першої секунди, першої секунди проти такого топклубу, яким є Динамо і ми повинні грати.

Ми повинні грати у своєму стилі, старатись добиватись того футболу, який ми хочемо бачити у своєму виконанні, створювати натиск на суперника, більше бути з м'ячем, контролювати гру, вести гру – ми хочемо цього всього досягти.

Другий тайм був інший, і думаю, він був таким, що зараз ми незадоволені тим результатом, з яким закінчилась гра. В перерві ми більшу частину розмови присвятили тому, щоб ми просто були психологічно інші, маємо бути на позитиві, десь засміятись, жити., бути креативними.

Нам вдалось багато в другому таймі, але слід сказати про реалізацію, бо ми мали нагоди, щоб в другому таймі забити ще м'ячі і могли надіятись тут на перемогу.

Автогол Путрі – нещасний випадок. Таке стається. І якщо вже говорити про якесь щастя – сьогодні воно було не те що на нашій стороні, його в Черкасах і околицях не було", — сказав Григорчук в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛНЗ – Динамо Київ.