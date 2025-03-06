Україна

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти черкаського ЛНЗ (2:1).

"Вітаю уболівальників Динамо з перемогою. Ми чудово розуміли, наскільки непростою буде ця гра. Враховуючи результат матчу з Ворсклою та усвідомлюючи, що усі команди, які працюють під керівництвом Романа Григорчука, діють дуже ретельно, щільно та з великою мотивацією, налаштовували наших хлопців на важкий поєдинок – він таким і вийшов. Хоча у першому таймі можна сказати, що на футбольному полі була одна команда. Контроль м’яча, домінування і пресинг були за нами. Забили один м’яч та мали кілька можливостей, щоб відзначитися ще. На жаль, цього не сталося. У другій половині гри пропустили необов’язковий гол, тому вийшло нервове закінчення.

Динамо чудово проводить перший тайм, а у другому відбувається певний спад. Можливо це пов’язано з присутністю на полі зі стартових хвилин досвідчених Ярмоленка та Буяльського? Дякую за ваше спостереження, я подумаю над вашими словами. До моменту, коли ми пропустили необов’язковий м’яч, гра була зовсім іншою. Ми домінували, володіли м’ячем, чинили тиск на команду суперника. А після пропущеного м’яча усе пішло за іншим сценарієм.

На жаль, Волошин відчував певні проблеми з м’язами задньої поверхні стегна. Оскільки це один з головних м’язів, який має велике значення для футболіста, щоб уникнути ускладнень у майбутньому, ми вирішили взагалі не залучати Назара до гри. Хоча ще вчора він тренувався, але вже було видно, що він себе стримує. Обстеження не показало великих проблем, а лише наявність певного набряку. Тому до сьогоднішнього матчу він не готувався.

Команда хотіла, прагнула та бажала перемогти. Можливо, емоції навіть трохи заважали раціонально, сміливо робити те, що ми планували й виконували у першому таймі. Але, повторюся, ми чудово розуміли, що наш суперник, як і всі команди Григорчука максимально налаштовані та завжди грають проти Динамо з потрійною мотивацією. Сподіваюся, з такою грою вони у всіх наступних своїх матчах будуть перемагати. А ми йдемо до своєї мети, вирішуємо свої завдання. Для нас кожен гол важливий, і кожна перемога має велике значення.

Чому у другій частині сезону Бражко переважно виходить лише на заміну? Якщо ви уважно читали мої попередні пресконференції й чули, що я говорив на нещодавній зустрічі, ви могли отримати повну інформацію щодо цього питання. Щоб закрити цю тему, скажу, що для жодного гравця у нас не заброньоване місце у стартовому складі.

Ми готуємося до кожної гри й розбираємо кожного суперника. Ми також завжди розглядаємо підсилення, і у нас завжди є певні опції. Але також є певні обставити й моменти, що негативно впливають на готовність долучитися до команди. Або гравці хочуть якісь шалені кошти, або в останню мить мама, тато, дядя, тьотя, дружина чи ще хтось не хоче їхати в Україну. Ви ж не знаєте усього.

Юнацька команда на сьогодні – це точно не питання підсилення. Це питання перспективи", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛНЗ – Динамо Київ.