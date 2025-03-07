Україна

Одесити поступились в матчі УПЛ.

Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич прокоментував поразку від Полісся (1:3) у матчі 20 туру УПЛ.

"Провалили першу половину. Насамперед початок матчу. Було видно, що хлопці дуже нервують. Багатьох помилок припустилися у перші 15 хвилин. Потім трошки вирівняли гру. Після перерви перебудувалися на іншу схему і стали грати більше агресивно, створювали моменти.

Але клас та вік команд дається взнаки. Тільки ми помилялися — нас одразу карали. Це такий шлях, його треба пройти", – сказав Бабич.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Чорноморець.