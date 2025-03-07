Одесити поступились в матчі УПЛ.
Олександр Бабич, фото ФК Чорноморець Одеса
07 березня 2025, 08:43
Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич прокоментував поразку від Полісся (1:3) у матчі 20 туру УПЛ.
"Провалили першу половину. Насамперед початок матчу. Було видно, що хлопці дуже нервують. Багатьох помилок припустилися у перші 15 хвилин. Потім трошки вирівняли гру. Після перерви перебудувалися на іншу схему і стали грати більше агресивно, створювали моменти.
Але клас та вік команд дається взнаки. Тільки ми помилялися — нас одразу карали. Це такий шлях, його треба пройти", – сказав Бабич.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Чорноморець.