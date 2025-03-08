Україна

КДК УАФ виніс суворе покарання хавбеку ЛНЗ.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив низку чергових рішень після матчів 19 туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Півзахисника ЛНЗ Богдана Кушніренка дискваліфікували на чотири матчі, один з яких умовно протягом одного року.

Нагадаємо, на 96 хвилині матчу УПЛ проти Карпат (0:1), Кушніренко агресивно відреагував на затягування часу суперником, що призвело до бійки та другої жовтої картки для футболіста.

Також КДК УАФ оштрафував Карпати на п'ять тисяч гривень за вихід офіційної особи клубу за межі технічної зони під час матчу.

Нинішнього сезону Кушніренко провів 11 матчів, у яких забив один гол.

Після 20 турів ЛНЗ набрав 22 очки та посідає десяте місце в УПЛ.