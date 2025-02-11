Україна

Андрій Шевченко відповів на запитання щодо суддівства в українському футболі.

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував тему суддівства в українському футболі.

"Наступний пункт – це реформа арбітражу. У нас є арбітри, якими ми можемо пишатись, бо вони обслуговують матчі ЛЧ. Я вірю в наших українських арбітрів. У наших силах перезапустити систему та відновити школу молодого арбітра.

Також ми можемо залучати міжнародних консультантів, вони тільки зможуть підняти якість наших українських арбітрів. Керівник цього напряму Катерина Монзуль – зараз вона на семінарі в УЄФА.

Для того, щоб цей напрямок краще розвивався – по-перше, ми повинні зрозуміти, арбітри – це теж люди, вони теж десь можуть помилятися. Для того, щоб покращити їхню роботу, щоб вони давали кращий результат – ми повинні знати, що їм потрібно. Дуже важлива співпраця з ними, дуже важливо розуміти.

Я ще раз підкреслюю – це такі ж люди, це такі ж працівники єдиної футбольної екосистеми України", — сказав Шевченко на прес-конференції УАФ.

Раніше Шевченко висловився щодо ситуації з анатолієм тимощуком.